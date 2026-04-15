【ワシントン共同】トランプ米大統領は15日放送のFOXビジネスのインタビューでイラン作戦が終われば、「（11月の）中間選挙までに、ガソリン価格は大幅に下がる」と主張した。12日には、中間選挙までに価格は「少し高くなるかもしれない」と話したばかりで、根拠は不明だ。米イスラエルとイランの交戦によるエネルギー施設の損傷などを背景に、ガソリンの原料の原油価格は高止まりするとの見方が多い。車社会の米国ではガソリ