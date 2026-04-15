◇セ・リーグ広島5―2中日（2026年4月15日バンテリンD）広島が15日の中日戦に5―2で競り勝ち、連敗を4で脱出した。最後は壮絶な決着だった。9回2死、板山の打球を追った中堅・大盛がフェンスに激突しながらも好捕。ボールを放さず、執念で連敗を脱出した。直後は自力で立てず、担架も用意されたが、最後は歩いてベンチまで戻り、ハイタッチをかわした。先発の栗林は、3回2死から村松に中前打を打たれるまで無安打投球