HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第8話にて、他の候補生たちが延長に苦悩する中、SAKURAだけが満面の笑みで喜びを表現した。【映像】15歳練習生が練習する自宅の環境（実際の映像）『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第