◇プロ野球セ・リーグ 広島5-2中日(15日、バンテリンドーム)中日は相手先発・栗林良吏投手に苦戦。7回に阿部寿樹選手の2塁打などで1点差と反撃するものの、リリーフの齋藤綱記投手が8回に痛い一発を浴び広島に突き放されると、そのまま逃げ切られ敗れました。この日、今季初登板となった先発のマラー投手は2回に1点先制点をゆるすと、その後5回まで力強い投球で相手に追加点を与えずゲームを作ります。しかし6回に1死から連打を浴