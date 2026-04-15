映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念して、4月27日（月）より「STAR WARS GALAXY in 聖地・有楽町」が開催されることが決定した。 “聖地”有楽町が再び「スター・ウォーズ」に染まる映画が公開されるたび、ファンが世界中の映画館でカウントダウンを祝い、もはや映画の公開自体が世界的現象として一大イベント化している「スター・ウォーズ」。2019年公開の『スター・ウォーズ