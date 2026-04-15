【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SKY-HIが、4月15日に7作目となるオリジナルアルバム『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』をリリース。 あわせて、本作にも収録されているBMSGアーティストとのコラボ楽曲全6曲を収めた配信EP『Success Is The Best Revenge -Memorial Edition-』も配信開始となった。 このリリースを記念し、2025年開催の『BMSG FES’25』より、配信EP『Success Is T