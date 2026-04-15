欧州では多くの航空会社が4月14日、イランでの軍事衝突によるエネルギー供給問題に対応するため、欧州委員会に対して航空燃料の供給を確保する緊急対策を取るよう呼びかけました。2月28日に米国とイスラエルがイランに対する攻撃を開始して以来、航空燃料価格は2倍以上に高騰しました。欧州の航空大手5社で作る業界団体「エアラインズ・フォー・ヨーロッパ（A4E）」は14日、サプライヤーから燃料提供に関連する情報を直接取得でき