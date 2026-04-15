国が成長戦略の一つに掲げる「フィジカルAI」。その代表格である「人型ロボット」を揃えた展示会が開かれました。「人型ロボット」の技術に特化した展示会。労働現場の「人手不足」という課題解決に向けて、「人と一緒に働くロボット」など、日本や海外のメーカー25社が出展しています。記者「製造業で働くために作られたロボットです。両手で最大50キロまで持ち運びすることができます」こちらの中国企業では工場で働くロボットの