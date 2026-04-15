お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）が14日深夜放送のTBSラジオ「JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）に出演。かつて超大物と共演した際の思い出を語った。この日のゲストはお笑いコンビ「ココリコ」の遠藤章造と田中直樹の2人。かつて爆笑問題とともに出演していたTBS系バラエティー番組「はばたけ！ペンギン」の話題で盛り上がった。同番組はアンティークショップの主人に扮した関口宏と、女主人役・古手川祐子