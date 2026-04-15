【ワシントン共同】トランプ米大統領は14日のFOXビジネスのインタビューで、中国の習近平国家主席に対してイランへの兵器供与を停止するよう書簡で求めたと述べた。習氏は基本的には提供していないと応じたとしている。書簡の交換がいつ行われたかは不明。トランプ氏はこれまで、イランに兵器を供与する国からの輸入品には直ちに50％の関税を課すと警告している。トランプ氏は5月中旬に北京で習氏との首脳会談を予定している