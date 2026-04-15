6回無失点で3勝目を挙げたオリックスのエスピノーザ＝京セラドームオリックスの先発エスピノーザは6回4安打無失点、8奪三振で3連勝。椋木がプロ初セーブを挙げた。1―0の五回に来田の適時三塁打、六回は西川の適時二塁打で加点した。西武は佐藤太のプロ初本塁打の1点のみに終わった。