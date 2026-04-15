モデル森泉（４３）、森星（３３）姉妹が１４日に東京・国立新美術館で開催中の祖母森英恵さんの回顧展「生誕１００年森英恵ヴァイタル・タイプ」の取材会に出席した。祖母がデザインした、シースルーの花柄衣装、ピンクのパンツスーツ姿で登場した。姉１７３ｃｍ、妹１７５ｃｍの長身で、２人で並ぶと壮観。９頭身とも言われる小顔が際立つツーショットとなった。