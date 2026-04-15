本塁打を放ち、笑顔を見せる横浜ＤｅＮＡ・古市（左から２人目）＝カーミニークフィールド横浜ＤｅＮＡの２軍は１５日、カーミニークフィールドで西武とファーム公式戦を行い、２−３で惜敗した。パートナーの出産の立ち会いのため一時帰国していたルイーズが先発で復帰登板し、１回を無失点に抑えた。２番手で登板した篠木が六回途中まで投げ３失点を喫した。打線は西武の先発佐藤爽に七回まで２安打と苦しめられた。八回に