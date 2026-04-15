京都で桜の開花が発表された3月23日、忽然と姿を消した南丹市・園部小学校に通う安達結希さん。それから約3週間が経過した4月14日、“変化” が起きた。「4月13日、小学校から約2km離れた山林で身元不明の子どもの遺体が発見されました。遺体は仰向けで、靴は履いていませんでした。安達さんは胸に『84』と書かれたトレーナーを着ていましたが、遺体も同じ特徴の衣服を身につけており、4月14日午後、警察は遺体が安達さんのもの