春コーデを楽しみたいけど、なんだかしっくりこない……。そんなときは、同世代のおしゃれさんの着こなしが参考になるかも。今回はカーディガンやセーターが主役のコーデや、ライトアウターを羽織ったスタイルなど、今すぐ真似したいコーデを集めました。大人っぽさと季節感を兼ねたスタイリングを、ぜひチェックしてみて。 旬のトップスレイヤードで大人カジュアルをアップデ&#