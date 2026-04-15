子どものトラブルに、親として胸を締め付けられる思いをするときがあります。相手が感情的なときは冷静に「大人の言葉」で対応すると解決するのかも？筆者の友人が体験した幼稚園でのトラブルをご紹介します。 子ども同士のトラブル