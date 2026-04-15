自分へのご褒美としてスイーツを食べたい時は、【セブン-イレブン】へ！ 贅沢感のある「新作スイーツ」が、お腹も心も満たしてくれそうです。忙しい日のリフレッシュがてらに、味わうのもおすすめ。今回は、気軽に食べられそうなシュークリームと、プリンがベースの和風パフェをご紹介します。 空き時間のご褒美にほおばって！ 家事や仕事の合間に気軽に食べられそうな、お手軽感が嬉しい