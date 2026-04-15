ラッパーのカニエ・ウェストの問題発言をよそに、過去の芸術作品の価値が急騰している。シカゴのポラリス・スクール在学中にカニエが制作した絵画などは、2021年に鑑定番組「アンティークス・ロードショー 」に登場した際には1万6000ドルから2万3000ドル（約254万円から約365万円）と見積られていたが、現在は310万ドル（約4億9000万円）の価値があるという。 【写真】値上がりは芸術性、それと