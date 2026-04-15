元テレビ東京でフリーアナウンサーの大橋未歩(47)が15日、自身のインスタグラムを更新し、フジテレビ出身の同期アナとの2ショットを披露した。 【写真】声が聞こえてきそう仲の良さが伝わる笑顔の2ショット 「2002年入社組同期の中村仁美ちゃん」と題して、中村仁美アナ(46)と抱き合う画像を掲載した。お互いに見つめ合って満面の笑みを見せるショットも。「大好きだー!!!」と思いを爆発させた。