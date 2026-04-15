◆クイーンエリザベス２世Ｃ・Ｇ１（４月２６日、シャティン競馬場・芝２０００メートル）国内最終追い切り＝４月１５日、栗東トレセン金鯱賞４着のジューンテイク（牡５歳、栗東・武英智厩舎、父キズナ）はＢコースをゆったりと駆け、栗東・坂路を単走。ピカピカの毛づやが目立つ好馬体で５４秒１―１２秒０でリズム良く駆け上がった。武英調教師は「予定より少し速くなりましたが、出来は引き続きいいです。今の雰囲気のまま行