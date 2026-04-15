◆第２８回中山グランドＪ・ＪＧ１（４月１８日、中山競馬場・障害芝４２６０メートル）追い切り＝４月１５日、美浦トレセン第２８回中山グランドＪ・Ｊ・Ｇ１（４月１８日、中山）に出走するエコロデュエル（牡７歳、美浦・岩戸孝樹厩舎、父キタサンブラック）が、障害の絶対王者として連覇に挑む。３週連続で主戦の草野太郎騎手＝美浦・フリー＝がまたがり、Ｗコースで最終追い切りを行った。クリノゴッホ（６歳１勝クラス）