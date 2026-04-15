◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―広島（１５日・バンテリンドーム）広島のエレフリス・モンテロ内野手が３号２ランを放った。１点リードの８回１死一塁、ホームランウイングに飛び込む一発でリードを広げた。フェンス最上部に直撃してからスタンドイン。新設されたテラス席の恩恵を受けた“ギリギリ弾”が大きな追加点になった。