5人組アイドル・cowoloが14日、公式Xを更新し、29日をもってグループを解散すると発表。プロデューサーについても言及した。【写真】日本最古のオノマトペからインスパイア…解散を発表した5人組アイドルcowolo「この度cowoloは4月29日(水祝)にShibuya Millkywayにて開催のcowolo LAST ONEMAN LIVE『こをろ』をもちましてグループを解散させていただくとなりました。突然のご報告となってしまったこと、心よりお詫び申し上げま