タレントの小島瑠璃子(32)が15日、自身のYouTubeチャンネルを更新。親交の深い人気タレントと共演し、仲良くなったきっかけを明かした。小島はタレントの指原莉乃と動画で共演。視聴者からの質問に答える形で指原と仲良くなったきっかけを明かした。初対面はフジテレビ系バラエティ「VS嵐」と説明。そこから親交を深めたのは、「しーちゃんだと思う」と、元AKB48でタレントの大家志津香だったことを明かした。小島は「最初は