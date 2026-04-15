◇パ・リーグ楽天-ソフトバンク（2026年4月15日みずほペイペイD）楽天の鈴木翔天投手（29）が、緊急降板した。8回2死、栗原の打席で2ボール1ストライクになったところで小野寺投手コーチが一度マウンドに駆けつけ体調を確認。そして、その後2球を投じフルカウントとした場面で再度トレーナーもマウンドに駆けつけ、何らかのアクシデントが発生したため、そのまま16球で降板となった。緊急登板した西垣は1球で栗原を左