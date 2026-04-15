◇プロ野球 パ・リーグ ソフトバンクー楽天(15日、みずほPayPayドーム)楽天の宋家豪投手がわずか1球で勝利投手の権利をつかみました。楽天は7回、先発の古謝樹投手が1アウト2塁3塁のピンチを背負い、代打の中村晃選手が内野に転がすと、小深田大翔選手がホームへ返球。判定はセーフとなり三木肇監督がすぐさまリクエスト。しかし判定は覆らず同点となります。楽天はここで宋投手に交代。宋投手は1アウト1塁3塁の難しい場面で登板と