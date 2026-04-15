だんだんと暖か差を感じる時間が多くなりました。 16日は県内全域で概ね晴れて、最高気温が25℃以上の夏日になるところもありそうです。 長崎の予想最高気温は「25℃」、島原では「27℃」。 最低気温と最高気温の差がある日は、服装選びで迷いますよね。 こちらはウェザーニューズが示している、気温による服装の目安です。 25℃未満では「長そでシャツ」。 25℃以上では「半そで」が目安とさ