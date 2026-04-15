長崎市の高校で、この春入学した調理師を目指す生徒に実習用の包丁が授与されました。 長崎市の高校で唯一 “調理科” を設ける「長崎玉成高校」。 庖丁授与式は、調理師などを目指す生徒たちが実習用の包丁を受け取る伝統の儀式です。 1年生30人に洋包丁や和包丁など、5種類が手渡されました。 ※詳しくは動画をご覧ください