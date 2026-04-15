ホルムズ海峡の封鎖を続けるアメリカ軍は、イランの船を次々に追い返すなど原油輸送は寸断状態が続いています。エネルギー危機による日本での影響は、医療現場にも及んでいます。◇ホルムズ海峡の封鎖措置を続けるアメリカ軍ですが、発表では…アメリカ中央軍のSNS（14日公開）「過去24時間にアメリカ軍の封鎖ラインを突破した船舶は皆無だ」これまでに6隻の船を、イランの港に追い返したといいます。実際、ホルムズ海峡周辺