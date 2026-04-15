「オリックス３−１西武」（１５日、京セラドーム大阪）西武が連敗でカード負け越しとなった。先発の高橋は７回８安打３失点と粘りの投球を味方の“拙守”に泣いた。初回１死一、三塁はシーモアを一ゴロに打ち取ったが、一塁・平沢がベースを踏んだため、一走・西川が挟殺プレーとなり、その間に三走の生還を許した。０−１の五回２死一塁は来田の右前への鋭いライナーに対して、スライディングキャッチで直接捕球を試み