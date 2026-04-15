「オリックス３−１西武」（１５日、京セラドーム大阪）オリックスが連勝で貯金を２とした。初回に１点を先制。１−０の五回２死一塁は来田が右前へ鋭いライナーを放ち、スライディングキャッチで直接捕球を試みたカナリオが後逸する間に適時三塁打とした。六回１死二塁は西川が適時二塁打で３点目を奪った。先発・エスピノーザは６回４安打無失点で開幕３連勝。リーグトップに並んだ。九回は椋木が締めてプロ初セーブを