発毛・育毛の専門企業である株式会社バイオテックは、薄毛が気になる・将来不安がある２０代〜６０代の男性４１３人を対象に「季節の変わり目の“頭皮コンディション”実態調査」を実施した。 その結果、季節の変わり目に頭皮や髪の変化を感じている男性が７４．３%にのぼることが判明。さらに、体調面の変化も同時に起きている人が６４．２%を占め、体調変化と頭皮状態の関連を実感している人も６０．５%に達している。一方で