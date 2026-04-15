俳優の菅井友香（３０）と中村ゆりか（２９）が１５日、都内でＷ主演を務める映画「チェイサーゲームＷ水魚の交わり」（５月１５日公開）の完成披露イベントに登壇し、一夜限りの恋愛相談トークを繰り広げた。ファンからの相談で、マンネリの解消法を聞かれると、菅井は「一緒に新しいことに挑戦したりするのがいいのかな。『スカイダイビングに行ってみようよ』って計画したりして、そしたら刺激になって、相手が大切に思え