◆パ・リーグソフトバンク―楽天（１５日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・尾形崇斗投手が、ソロ被弾で勝ち越しを許した。８回２死でマウンドに上がると、村林への初球１５５キロの直球を捉えられた。打球は左翼テラス席に着弾。７回に２―２の同点に追いついた直後だったが、再びリードを許す展開となった。