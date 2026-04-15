超特急のマサヒロとしても活躍する俳優・森次政裕（２７）と、元日向坂４６の佐々木美玲（２６）が１５日、都内でＷ主演のＭＢＳドラマ特区「あの夜、社長の子供を授かりました」（１６日スタート）の第１話上映トークイベントに共演の和田雅成と出席した。アパレル通販会社の営業部・栞里役の佐々木と、瀬古グループの御曹司で新社長の貴人役の森次との恋愛物語。出会いから一夜限りの恋で妊娠させてしまう役柄に森次は「僕と