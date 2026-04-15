テレビ朝日は15日、同局系情報番組「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前8時）の公式サイトで、10日放送の番組の中でのコメンテーターの発言について謝罪した。コメントでは「アメリカとイランの協議に関する4月10日の放送でのコメンテーターの発言は、差別と受けとられかねない、誤解を招くものでした」と謝罪。続けて「コメンテーターの発言は、クシュナー氏に関する専門家への質問であって、差別的な意図はありませんで