パイ インターナショナルは2026年4月15日(水)より、漫画レーベル「パイコミックス」にて『猫の手-Cat Maids-』の連載を開始。美麗なフルカラーコミックでおくる、愛らしいねこ耳メイドたちのほのぼの日常物語。アニメーター・イラストレーター・漫画家として幅広く活躍する、海島千本による新連載がスタートします。＜あらすじ＞猫の王国と人間の村・フロラヴィルに古くから伝わる「猫の手」制度。猫王国の猫が人間と一緒に暮らし