【モデルプレス＝2026/04/15】タレントの久本雅美が4月14日、自身のInstagramを更新。妹でタレントの久本朋子との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】67歳タレント「顔の系統違う」姉妹ショット披露◆久本雅美、妹との仲良しショット公開雅美は「凄ーーい！！贅沢な時間を、有難うございました！！お世話になってるドクターの別荘へ、ご招待して頂きました」「海が目の前 最高のビュー！美味しいお料理！美味しいお酒！