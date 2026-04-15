【モデルプレス＝2026/04/15】女優の菅井友香、中村ゆりか、太田勇監督が4月15日、都内で開催された「映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』（5月15日公開）完成披露イベント一夜限りの恋愛相談トーク」に出席。ファンからの恋愛相談に答えた。【写真】30歳元櫻坂キャプテン、スリットから美脚チラリ◆映画「チェイサーゲームW 水魚の交わり」ゲーム業界のリアルと、女性同士の恋愛を繊細に描き、多くの視聴者から熱い支持を獲得