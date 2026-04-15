【モデルプレス＝2026/04/15】タレントのほしのあきが4月14日、自身のInstagramを更新。ショートボトムの春コーディネートを公開し、反響を呼んでいる。【写真】一斉風靡した49歳タレント「脚めっちゃ長い」ミニ丈から美脚披露◆ほしのあき、春コーデで際立つ美脚ほしのは「トレーナーの形がタイプ」「全て一点物だから他のデザインも欲しくなっちゃう」「半袖、ノースリーブも可愛かったよ」とつづり、肩部分のデザインが特徴的な