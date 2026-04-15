【モデルプレス＝2026/04/15】元モーニング娘。の森戸知沙希が4月14日、自身のInstagramを更新。プライベートの私服ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】26歳元モー娘。「ほっそりしてる」ミニ丈から美脚輝く◆森戸知沙希、美脚輝くモノトーンコーデ公開森戸は「＃ootd」（※「Outfit of The day」の頭字語で「本日のコーディネート」という意味のネットスラング）とハッシュタグを添え、プライベートショットを複数枚投