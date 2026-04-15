【モデルプレス＝2026/04/15】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた小國舞羽が4月14日、自身のInstagramを更新。美しい脚を公開し、反響が寄せられている。【写真】「今日好き」18歳美女「努力の賜物」ミニ丈からすらり美脚◆小國舞羽、ショートパンツからすらり美脚小國は「Blackが落ち着く」とつづり、屋外で様々なポーズをとる動画を公開。白シャツに黒のアウ