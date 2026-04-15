私たちの生活にいまや欠かせなくなったスマートフォンやAI。このデジタル技術を支えるサーバーなどを集約した拠点＝国内最大級のデータセンターの整備が、南砺市で計画されています。地元住民からは地域活性化への期待の一方、環境や暮らしへの影響を懸念する声もあります。梅本記者のリポートです。松本千尋さん「ちょっとこの横に第一フェーズが建つのかなと思って見てるんですけど。