県内のレギュラーガソリン1リットル当たりの平均小売価格は、おととい時点で167.3円で4週ぶりに値上がりとなりました。おととい時点の県内のレギュラーガソリン1リットル当たりの平均小売価格は、167.3円で先週より1円ちょうど値上がりしました。値上がりは、4週ぶりです。値上がりは、政府から石油元売り各社への補助金が減額されたことなどで卸価格が上昇したことが影響しています。価格を調査している石油情報セン