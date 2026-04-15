富山市の神通川沿いできょう、国の特別天然記念物に指定されている「ニホンカモシカ」が目撃されました。その時の映像がKNBに寄せられました。河川敷をゆっくり歩く一頭のニホンカモシカ。時折こちらをじっと見つめる様子も確認できます。これは、きょう午前8時半ごろ、富山市の国道8号にかかる中島大橋近くの神通川河川敷で撮影されました。県の文化財課の担当者に画像を確認してもらったところ、性別などはわからないものの「川