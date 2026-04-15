55年目の春が来ました。北アルプスを貫いて富山と長野を結ぶ「立山黒部アルペンルート」が冬の休業期間を経てきょう、今シーズンの開通を迎えました。室堂はあいにくの雨でしたが、それでも訪れた観光客が、雪に覆われた白銀の世界を楽しんでいました。清水キャスターが取材しました。北アルプス立山を貫く立山黒部アルペンルート。立山駅から長野県の扇沢まで総延長37.2キロが、今シーズンの開通を