◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-日本ハム(15日、ZOZOマリン)日本ハムがこの日3本ホームランを放ち、チーム本塁打30本に到達しました。日本ハムは3回、奈良間大己選手が2号同点ホームラン。その後5-8とリードを許すと5回に万波中正選手が6号ソロを放ちます。さらに7回にはレイエス選手が追い込まれてからの3球目を左中間スタンドにたたき込み3号ソロで7-8としました。日本ハムは開幕からハイペースでホームランを放ちこの日16試合目で