サッカーのスペイン1部リーグ、レアル・マドリードは15日、DFとして活躍したホセ・エミリオ・サンタマリアさんが死去したと発表した。96歳だった。Rマドリードで欧州を4度制し、引退後はスペイン代表監督も務めた。（共同）