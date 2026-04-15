調整する橋本大輝＝高崎アリーナ体操の個人総合で争う全日本選手権は16日、世界選手権（10月・オランダ）などの代表第2次選考会を兼ねて群馬県の高崎アリーナで開幕する。15日に公式練習が行われ、男子で2008〜17年の10年間王座を守った内村航平以来2人目の6連覇が懸かる橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）は「記録にチャレンジできることはうれしい。安定感を求めていく」と意欲をのぞかせた。3月に痛めた左肩について