旬を迎えたカツオについてです。カツオの漁獲量が日本一の千葉県勝浦市では、この春“うれしい変化”が起きていました。都内の鮮魚店に並べられたカツオ。この時期に獲れる初鰹は脂が少なく、あっさりとした味わいが特徴だといいます。お客さん「新玉ねぎをスライスして、初鰹のせて、うえにみょうがとシソ」お客さん「（カツオは）基本、お刺身やお寿司で食べる」値段は1パックで647円。リーズナブルなところも人気の理由です。魚